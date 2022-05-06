Под Киевом военные РФ насиловали и вешали девушек на деревьях – очевидцы

Обнародованы зверства российских солдат / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные, находившиеся в Киевской области, издевались над мирными жителями, в том числе над женщинами и даже несовершеннолетними девочками.

Об этом рассказала украинка Оксана Литвиненко, живущая в Варшаве, журналисту The Guardian Веронике Стшижинской.

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"Они пытали, избивали и изнасиловали их, а затем вешали тела своих жертв на деревьях- рассказала она.

По ее словам, знакомая беженка рассказала Оксане, что ее внук видел множество повешенных украинок на деревьях. Одной из них было не больше 14 лет. Тела боец ВСУ фотографировал, а снимки передал следователям, собирающим свидетельства зверств российских военных в Украине. 70-летнгяя украинка также рассказала, что решила немедленно забрать свою больную раком дочь из больницы и уехать в Польшу.

Украина нуждается в помощи

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit рассказал о том, что может предупредить войны в будущем на примере нашей страны и ответе международного сообщества.