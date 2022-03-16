Под Киевом уничтожена колонна техники врага: видео сокрушительного удара

ВСУ дают мощный отпор врагу. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные Силы Украины в Киевской области разбили колонну техники российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

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"Вот так наши бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев где-то в Киевской области отправили колонну вражеской артиллерии за российским кораблем. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Потери оккупантов

Общие потери противника с 24 февраля по 15 марта:

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личного состава более 13 500 человек,

танков ‒ 404 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1279 ед.,

артиллерийских систем – 150 ед.,

РСЗО – 64 ед.,

средств ПВО – 36 ед.,

самолетов – 81 ед.,

вертолетов – 95 ед.,

автомобильной техники – 640 ед.,

корабли /катера – 3 ед.,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее мы сообщали, что в Одессе сбит российский самолет.

Также напомним, работник "Укрпочты" сбил российский Су-35 за десятки миллионов долларов.