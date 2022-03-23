Под Киевом у оккупантов очень сложная ситуация – Денисенко

Денисенко осторожно говорит о перспективах пригородов Киева / Коллаж "Сегодня"
У оккупанта под Киевом очень сложная ситуация. Значит, есть надежда на скорейшее завершение военных действий на этом направлении.
Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире проекта FREEDOM.
Что известно
"На западе столицы – города Ирпень, Ворзель, Буча – у россиян очень сложная ситуация. Скажем так мягко. Мы сегодня на протяжении целого дня слышим артиллерийские удары именно с той стороны. Мы понимаем, что наши войска работают. К сожалению, больше я не могу сказать", – рассказал Денисенко в эфире проекта FREEDOM.
Вечером стало известно, что бои в этом направлении продолжаются.
Обстановка вокруг столицы
- Утром 23 марта Бучанский городской совет сообщил, что в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойцы ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов.
- Еще день назад были опасения, что в ближайшее время российские оккупанты попытаются форсировать реку Ирпень, чтобы с этой стороны прорваться в Киев. Ранее оккупанты разрушили дамбу, которая находилась на месте впадения реки в Днепр.
- К сожалению, этот регион оказался местом массовых преступлений против человечности. 13 марта стало известно, что в Ирпене рашисты расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа The New York Times. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Еще один журналист получил ранения.
- В Киевской области несколько населенных пунктов из-за боевых действий оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. Но оккупанты его не дают.