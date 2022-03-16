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Под Киевом оккупанты взяли в плен украинских волонтеров – список

Татьяна Очеретяная
16 марта, 11:24
Российские военные ворвались в горсовет Бучи, устроили там беспорядок и захватили шестерых украинцев – их документы выбросили

В Буче военные РФ захватили заложников / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 15 марта российские оккупанты устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен украинских волонтеров и сотрудников горсовета. Они до последнего помогали местным жителям под обстрелами.

Об этом сообщили в Бучанском горсовете.

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Когда военные РФ уезжали, они выбросили паспорта людей и другие документы.

Список пленных

  • Гапченко Дмитрий Александрович;
  • Черкасский Леонид Ефимович;
  • Цыган Николай Владимирович;
  • Ющенко Анатолий Викторович;
  • Уманец Владимир Александрович;
  • Матюк Сергей Александрович.

"Просим Офис Президента Украины, Ирину Верещук, Киевскую ОВА, Киевскую областную государственную администрацию помочь в освобождении наших людей", - написали в пресс-службе горсовета.

Что делать, если на ваших глазах военные РФ берут людей в плен

В Facebook Верховной Рады Украины написали, что СБУ создала объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ.

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Если вы стали свидетелем захвата человека военными РФ, обращайтесь:

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