Под Изюмом российские генералы устроили ад для своих солдат – эксперт

Сунгуровский не понимает, зачем командование РФ отправляет своих солдат на убой / Коллаж "Сегодня"

Армия международного преступника Владимира Путина несет безумные потери под Изюмом, при этом, ради какой цели, экспертам сложно понять. Понимая тот факт, что нахрапом и торопливо оккупант не прорвет оборону ВСУ под Изюмом, российские генералы поздно приняли решение сосредоточиться на других направлениях в зоне ООС.

Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский ведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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Мнение

"Мои военные друзья под Изюмом удивляются упрямству русских солдат. Они сунут и сунут, неся безумные потери", – объяснил в эфире Николай Сунгуровский.

Понимая тот факт, что нахрапом и поспешно оккупант не прорвет оборону ВСУ под Изюмом, российские генералы приняли решение о переброске сил на другие направления в районе ООС.

"Русские генералы действуют коряво и криво, ведь работают по лекалам времен Второй мировой войны", – считает эксперт.

Сунгуровский объяснил, как именно действуют россияне: они совершают огневые налеты, после чего небольшими группами пытаются продвигаться в сторону наших территорий. Тут они "получают оплеухи, откатываются назад и ищут счастья на других участках фронта".

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"Поскольку украинские войска долгое время закреплены на этих позициях, движение и продвижение оккупантов здесь незначительно. А с учетом сил и средств, которые РФ бросает в ад войны, эффективность этого невелика", – считает эксперт.

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