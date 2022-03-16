Под Харьковом ВСУ разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов (видео, фото)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская артиллерия под Харьковом уничтожила вражескую колонну – батальонно-тактическую группу российской армии.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

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Группировка РФ пыталась разделиться, чтобы их было труднее обнаружить, однако от полного истребления их это не спасло.

Среди уничтоженной техники оккупантов – танки Т72, БТР, БМП-3, грузовики с боекомплектами и топливом.

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Ситуация в Украине 16 марта

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузлы Одесской области.

В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.

За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.

Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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