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Под Харьковом ВСУ разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов (видео, фото)

Юлия Гаврилюк
16 марта, 22:21
Российские военные пыталась разделиться, чтобы их было труднее обнаружить

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская артиллерия под Харьковом уничтожила вражескую колонну – батальонно-тактическую группу российской армии.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

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Группировка РФ пыталась разделиться, чтобы их было труднее обнаружить, однако от полного истребления их это не спасло.

Среди уничтоженной техники оккупантов – танки Т72, БТР, БМП-3, грузовики с боекомплектами и топливом.

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Ситуация в Украине 16 марта

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузлы Одесской области.
  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.
  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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