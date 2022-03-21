Под Чугуевом ВСУ сбили вражеский истребитель и два беспилотника

Сбитые беспилотники врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Чугуевом Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель, а в Харьковском районе уничтожено два вражеских беспилотника.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте тот упал со стороны российской федерации. Также утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа Сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан", – говорится в сообщении.

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