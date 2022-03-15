Под Черниговом разбили батарею РСЗО России, которая обстреливала город

Под Черниговом разбили позиции врага. / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле Чернигова украинские военные обнаружили батарею Реактивных систем залпового огня (РСЗО) врага, которая обстреливала жилые кварталы города.

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Север".

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По состоянию на утро, 15 марта, ситуация в зоне ответственности подразделений ОК "Север" остается контролируемой.

"Защитниками Чернигова была обнаружена батарея РСЗО врага, коварно обстреливавшая жилые кварталы города", – говорится в сообщении.

Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы украинской артиллерии быстро свернули их планы.

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"Теперь на том месте будет клумба", – подытожили защитники Чернигова.

Ситуация в Чернигове

В городе и в окрестностях продолжаются ожесточенные бои и обстрелы. Люди пытаются покинуть Чернигов, но гуманитарных коридоров нет.

Есть информация о четырех погибших и трех раненых из-за российских обстрелов из группы граждан, которые 9 марта пешком выбирались из Чернигова.

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В Чернигове в результате ночных ударов, 11 марта, была нарушена водопроводная сеть. Из-за этого весь город остался без воды, а коммунальщики не знают, где произошел прорыв.

В Чернигове за сутки, 12 марта, пиротехники достали 3 авиабомбы из жилых массивов. Это неразорвавшиеся авиабомбы ОФАБ-500.

В результате авиаудара в городе было разрушено общежитие, которое загорелось. Погиб по меньшей мере один человек.

По данным Департамента здравоохранения ОГА, с 24 февраля по 9 марта в боях на Черниговщине погиб 171 человек, из них 77 – гражданские (возможно и больше, такое количество тел смогли доставить в морг, – Ред.).