Под Черниговом оккупанты расстреляли колонну автобусов с волонтерами – есть погибший и раненые

Российские военные расстреляли автобусы с гражданскими волонтерами под Черниговом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черниговской области российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале в четверг, 31 марта.

"Пять автобусов попали под прицельный огонь врага, пытаясь проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры. В результате обстрела один человек погиб, четыре тяжело ранены", – рассказала Денисова.

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Она также добавила, что водителю одному из автобусов удалось вырваться из под обстрела на пробитых шинах. Мужчина получила ранения и был доставлен в больницу.

"Рашисты не дают малейшей возможности вывезти мирное население из блокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла. В то же время, ежедневно прицельно подвергая обстрелам жилые кварталы из тяжелой артиллерии", – сказала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности российских войск согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.

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"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", – заявила омбудсмен.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что под Черниговом от российского снаряда погиб муж нардепа Ольги Стефанишиной.

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Также мы информировали, что Офис генерального прокурора Украины открыл 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Тем временем в Мариуполе также начали собирать материалы военных преступлений РФ.