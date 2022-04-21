Под Бучей трое мужчин обслуживали оккупантов: их задержали по подозрению в госизмене

Украинцы помогали оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня
Во время оккупации российскими солдатами пгт Михайловка-Рубежовка Бучанского района трое украинцев перешли на сторону врага. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram-канале.
"Вместе с солдатами РФ они ходили с оружием в белых повязках по поселку. Заходили в дома местных жителей и, угрожая применением оружия, склоняли их перейти на сторону врага. Подозреваемые предоставляли оккупантам продукты питания, питьевую воду, медикаменты и необходимые вещи. Также они отобрали у местных жителей автомобили и передали их оккупантам, помогали с ремонтом угнанных транспортных средств", – говорится в сообщении.
Сообщается, что предатели Украины лично сопровождали российскую военную технику, сдавали оккупантам сведения о маршрутах передвижения и ухода в обход позиций ВСУ в направлении государственной границы Украины с Республикой Беларусь.
При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры им сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Государственная измена против Украины
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