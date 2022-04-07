По расстрелянным людям ездили танками. Что оккупанты творили в Бородянке и Макарове – эксклюзив

Оккупанты расстреливали людей и издевались над ними в Бородянке и Макарове. Фото: коллаж "Сегодня"

Жительница одного из ближайших к Бородянке сел, Новой Буды, 83-летняя очевидица трагических событий, рассказала "Сегодня", что ей пришлось пережить.

"После того, как началась война, нас в селе осталось всего лишь трое из более 200. Три бабули. Все остальные выехали. Мы решили никуда не ехать, будь что будет. Куда я побежала бы? Уже в первые дни на наше село начали падать снаряды и гореть дома. За считанные дни эти гестаповцы сожгли больше десяти домов. Было очень страшно, когда "стрелял" шифер. В одном из домов жила полностью слепая женщина. В ее доме снесло крышу. В это же время в селе уже не стало ни электричества, ни газа", – рассказала нам пенсионерка, для которой эта война стала второй за ее жизнь.

По ее словам, в те дни у нее защемило нерв, и она не могла даже встать, чтобы приготовить себе что-то. Поесть женщине приносили соседи.

Реклама

"Чуть позже от непосредственных очевидцев я узнала, что творится в Бородянке, которая совсем рядом. Людей расстреливали и проезжали по ним танками. Это даже не гестаповцы, это звери… Некоторых кварталов в Бородянке практически не осталось, орда сравняла их с землей", – говорит женщина.

По ее словам, чтобы выжить, некоторым жителям Бородянского района пришлось более двух недель жить в лесу.

"Из веток и хвои люди сделали себе шалаши. Но жечь костры им запретили, чтобы не привлекать внимания. Так как-то и выживали. Вернулись из леса лишь каких-то дня три назад", – рассказала нам жительница Новой Буды.

Также житель Киева, попавший под оккупацию в Макарове, рассказал "Сегодня", что 24 февраля киевляне эвакуировались в Макаров из столицы. Тогда никто не знал, что там ожидается через несколько дней.

"В один из последующих дней, когда россияне уже оккупировали город и выстроили там свои блокпосты, у меня заболела маленькая дочь. Нужно было срочно искать лекарства. Мне ничего не оставалось, как идти на блокпост с поднятыми руками и сказать, что иду к человеку, у которого есть нужное лекарство. Российские военные, пацанва лет по 19-20, решила показать свою "крутизну", ведя меня под прицелом за лекарствами. К счастью, все обошлось без трагедии для меня", – сообщил нам житель Киева, попавший под оккупацию в Макарове.

Терапевт из Бучи, которая принимала роды прямо в подъезде, рассказала о зверствах оккупантов

Жители Бучи, что в Киевской области, ставшие свидетелями зверств российской армии, рассказали "Сегодня", что им пришлось пережить и когда намерены вернуться домой.

Реклама

Одна из тех, кто не только пережил оккупацию, но и спасал от смерти горожан, – медик Ирина Язова. Сейчас о ней много пишут в соцсетях, рассказывая о ее человечности и самоотверженности. Мы разыскали эту смелую женщину и пообщались с ней.

"Было утро, когда пришлось принимать роды в одной из квартир, где не было ни воды, ни света, ни газа. Родилась девочка. Женщина, которая родила, первые дни оккупации провела в подвале, но затем ушла в квартиру", – рассказала нам Ирина Язова.