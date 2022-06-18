Пленный командир "Азова" передал свои обязанности – подробности

У полка "Азов" временно сменился командующий. Коллаж "Сегодня"

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко передал командование полком майору Никите Надточию до момента своего возвращения из плена.

Об этом на YouTube-канале рассказал и. о. командира полка "Азов", майор Никита Надточий корреспонденту Радио Свобода.

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"Это было просто сообщение (от Дениса Прокопенко – ред.) в Телеграмме, что "как будешь готов стать в строй, связывайся с теми-то людьми, приезжаешь и берешь командование в свои руки до момента возвращение меня", – рассказал Надточий.

Надточий добавил, что на момент обороны Мариуполя был командиром второго батальона отдельного отряда специального назначения "Азов". Он также один из первых военных, эвакуированных из Мариуполя, с меткомбината "Азовсталь".

"Вывозил 200-х и 300-х бойцов, хотел завезти их на территорию "Азовстали" в госпиталь там. И сработала штурмовая авиация, ракета упала очень рядом. Осколки мне попали в голову, в левую руку, в левую и правую ноги и в живот", – рассказал он о своем ранении.

Его эвакуировали на украинских вертолетах 21 марта одним из первых совместно с другими тяжелоранеными.

В "ДНР" угрожают трибуналом пленным с "Азовстали"

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил российским СМИ, что готовит "международный трибунал" украинским пленным с "Азовстали".

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В свою очередь, как объяснил эксперт по международному праву Глеб Богуш, "ДНР" не может организовать международный трибунал, поскольку не является государством. Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ.

В "ДНР" нет моратория на смертную казнь, то есть теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Кремль вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.

Кроме того, в Киев привезли тела еще 58 погибших украинских защитников с "Азовстали". Ранее состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. По предварительным данным, четверо из них служили в полку "Азов". Тела погибших военных похоронят в Мемориале погибшим героям "Азовстали".