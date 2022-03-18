Первые переселенцы из Мариуполя доехали до Каменского: их селят в профилакториях и обеспечивают помощью

На днях в Каменское начали прибывать переселенцы из оккупированного Мариуполя. Их расселяют на базах отдыха и в профилакториях: там обустроили множество мест. Также город получил много гуманитарной помощи – ее будут распределять между переселенцами и отправлять дальше туда, где она нужна. Об этом рассказал гендиректор предприятия "Каметсталь" группы "Метинвест" Ахметова и Новинского Дмитрий Липпа.

"Мы сотрудничаем с Фондом Рината Ахметова и местными предприятиями для того, чтобы получать помощь, у нас есть волонтерский штаб – молодежная организация "Каметстали", где сами собираем вещи – собрали уже полтонны помощи, которую готовы передавать тем, кому она нужна. Сейчас вся Украина – это тыл, который работает на то, чтобы на фронте были всем обеспечены, а нуждающиеся в помощи могли ее получить", – поделился он.

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По словам мэра Каменского Андрея Белоусова, город работает в обычном режиме и готов принимать столько людей, сколько приедет – всем окажут необходимую помощь.

"Сейчас в Каменском нашли убежище более полутора тысяч человек – это переселенцы из Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Многие из них остаются в городе, некоторые едут дальше на запад. Мы готовы принимать людей столько, сколько приедет. Все магазины работают, продуктов и товаров хватает, работают также крупные предприятия – "Каметсталь" сейчас платит зарплаты нашим жителям, платит налоги в местный бюджет, а также помогает строить защитные укрепления города. Также тесно мы сотрудничаем с Вооруженными силами и теробороной: к нашим войскам стояла очередь в несколько сот метров. Защитников в несколько раз больше, чем мест, поэтому город готов к обороне", – заверил Белоусов.



Как известно, компания "Метинвест" Ахметова и Новинского оборудовала 5500 мест для переселенцев в городах присутствия, а также в координации с Фондом Рината Ахметова доставила 80 тонн гуманитарной помощи из Польши. Компания передала 1610 медицинских наборов с самым необходимым лекарством четырем запорожским больницам.

Ранее "Сегодня" сообщал, что 17 марта в Запорожье прибыли первые несколько тысяч жителей блокадного города-героя Мариуполя, 20 дней живших в бомбоубежищах под постоянными обстрелами. Разместиться в Запорожье им помогает Центр координации гуманитарной миссии компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Здесь вынужденных переселенцев снабжают одеждой и едой, а также оказывают медицинскую помощь.