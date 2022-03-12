Первая помощь при ожогах – лед и масло нельзя, холодный компресс – можно

При термических ожогах ни в коем случае нельзя использовать лед и масло: на рану следует наложить специальную противоожоговую повязку или холодный компресс / Фото: istockphoto.com, dsns.gov.ua

Семнадцатый день вражеская артиллерия бьет по украинским городам, унося смерть и ранение мирным гражданам. Во время пожаров, которые возникают после артобстрелов, легко получить ожог – как оказать первую помощь при термических ожогах и чего ни в коем случае нельзя делать – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Как оказать первую помощь при ожоге

В первую очередь нужно снять горящую или обгоревшую одежду, убрать все украшения, которые рядом с местом ожога. Если к обгоревшей или обожженной коже прилипла одежда или другие вещи – не трогайте их. Просто разрежьте одежду вокруг ожога и не трогайте поврежденное место.

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Можно охладить обожженное место холодной водой или наложить холодный компресс, это снизит боль. Но лед прикладывать не нужно! Если температура тела пострадавшего упала до 35ºС, то охлаждать нельзя. В аптечке обязательно должны быть противоожоговые повязки, именно их лучше всего использовать.

Сначала снимается защитная пленка с одной стороны повязки, затем повязка прикладывается к ране и снимается пленка с другой стороны / Фото: istockphoto.com

Такие специальные повязки охладят место ожога, снизят вероятность появления волдырей (если ожог не сильнее 1 степени), защитят рану от попадания инфекции и механического трения. Сначала снимается защитная пленка с одной стороны повязки, затем повязка прикладывается к ране и снимается пленка с другой стороны. Затем нужно зафиксировать повязку бинтом или лейкопластырем на коже.

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Если противоожоговой повязки нет, то на место ожога можно приложить стерильную марлевую повязку или кусок чистой ткани. Это поможет защитить место поражения. Но нельзя наносить мази, растительные масла или спреи на поврежденное место! Снять боль поможет ибупрофен или парацетомол, Если у человека ожог глаз или лица, то его следует усадить, а не укладывать, сидячая поза поможет снизить отек.

Когда немедленно звонить в скорую при ожоге

Если есть пульсоксиметр, то проверьте сатурацию у пострадавшего (насыщение крови кислородом), чтобы потом сообщить данные медикам. Срочно нужно звонить в "скорую" (103) нужно, если:

ребенка ожоги от 5% тела и более

взрослого – от 10% тела и более

обожжены глаза, лицо и дыхательные пути

Пострадавшего от ожогов нужно накрыть одеялом или теплой одеждой, они очень быстро переохлаждаются. А также дать обезболивающее – ибупрофен или парацетамол / Фото: freepik.com

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Пока едет "скорая", пострадавшего с большой площадью ожога на теле нужно накрыть одеялом или теплой одеждой. Поскольку они очень быстро переохлаждаются.

Что нельзя делать при ожогах ни в коем случае

Категорически нельзя использовать лед, он способствует гипотермии. Также, как уже сказано, нельзя использовать масло, муку, сок алоэ и другую "народную медицину". Не наносите на ожог гели, мази, ничего до приезда "скорой", особенно категорически нельзя использовать препараты на спиртовой основе. Спирт еще сильнее усилит ожог.

Если на коже появись пузыри, ни в коем случае не прокалываете их самостоятельно. Также важно знать, какой степени бывают ожоги и что делать при химических ожогах читайте "Первая медицинская помощь при ожогах: важно знать каждому".

Помимо оказания помощи при ожогах, важно уметь "Наложить жгут и остановить кровотечение".