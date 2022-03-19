Переговоры с РФ могут затянуться: Подоляк назвал сроки

Переговоры с РФ могут затянуться / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговорный процесс с РФ может затянуться на несколько недель, но есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает Bloomberg.

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"Этот процесс может затянуться, учитывая количество взаимоисключающих позиций. Есть некоторые уступки, на которые мы точно не пойдем. Мы не можем отдать никаких территорий", – заявил он.

Подоляк заявил, что ключевые вопросы в ходе переговоров включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и "политическое решение спорных территорий".

Подоляк ответил на вброс РФ о переговорах с Украиной

Заявления российской стороны о переговорах с Украиной – это только их запросы. Об этом сообщил на своей странице в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Все заявления преследуют среди прочего спровоцировать напряжение в медиа. Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами", – заявил Подоляк.

Напомним, член российской делегации Владимир Мединский сказал, что Украина на переговорах предлагала австрийский или шведский вариант нейтралитета.

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