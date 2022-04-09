Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Война Вторжение

Пентагон: Россия потеряла в Украине 20% своей боевой мощи

9 апреля, 09:05
Оккупанты теряют солдат и технику в боях против наших защитников – для наступления на Донбассе Россия собирает подразделения из тех, кто выжил и смог вернуться

РФ теряет солдат и технику в боях против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны украинские военные разбили 15-20% сил оккупантов, а РФ сосредотачивает войска для усиления наступления на Донбасс.

Об этом сообщают в издании ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

Реклама

По словам чиновника, часть батальонных тактических групп (БТГ) численностью 800-1000 человек в каждой были фактически уничтожены. Остатки войск отступили назад в РФ и Беларусь.

"От БТГ просто ничего не осталось, кроме горстки военнослужащих и, может быть, небольшого количества техники", – сказал чиновник.

Он добавил, что с точки зрения общих потерь – военных, танков, самолетов и ракет – РФ потеряла от 15 до 20% от первоначальной боевой мощи. Часть выведенных сил сейчас направляется к Белгороду и Валуйкам.

Реклама

"Но "нет никаких признаков" того, что там ждут свежие войска, чтобы присоединиться к ним. (...) Разбитые российские БТГ "изучают возможность" консолидации, объединения оставшихся войск", – пишет СМИ.

Чиновник уточнил, Россия также намерена набрать более 60 000 новых военнослужащих. После восстановления БТГ оккупанты, вероятно, будут наступать на Донбассе. По оценкам Пентагона, более 40 российских БТГ размещены в районе Донбасса или рядом с ним. В среду их было "более 30", это значит, что за последние дни прибыло еще до 10 000 военных.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

Реклама
  • личного состава – около 19 000 человек;
  • танков ‒ 700;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 333;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1361;
  • кораблей/катеров – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.