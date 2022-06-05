Партизаны Украины рассказали, как эффективно "крошить" врага за городом

Чтобы противостоять оккупантам есть несколько простых рекомендаций / Фото: Коллаж: Сегодня

Если ваше село поблизости от перемещения врага нужно понимать, что каждая разбитая колонна оставляет массу выживших россиян. С огромной вероятностью они голодные, злые от ненависти, и с большой вероятностью придут в ближайший населенный пункт и начнут его терроризировать. Как уберечься от нападения, рассказал очевидец зверства оккупантов Дмитрий Лаврик, сообщает Спротив.

По его словам, чтобы противостоять врагу в условиях села нужно прежде всего, чтобы мужчины, у которых есть оружие работали все вместе и сообща.

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Как встретить врага

Сплачивайтесь

Разработайте условные сигналы

Продумайте и подготовьте пути отступления

Подготовьте места ведения огня, мешки с песком

Изучите карту местности села

Продумайте, где лучше всего держать автомобиль, ведь покинуть двор скорее всего возможности не будет.

Также он отметил, что если есть свободное время, нужно готовиться заранее, к примеру начать делать коктейли Молотова.

Ситуация в Украине 5 июня

Сегодня рано утром враг из акватории Каспийского моря выпустил по Киеву ракеты. По предварительной информации, запуск ракет осуществляли с самолетов Ту-95. Одна из крылатых ракет уничтожена. Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе.

Также сегодня в 5:30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела очень низко над Южно-Украинской АЭС.

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Кроме того, российские оккупационные власти не в состоянии подавить деятельность украинских партизан в южных областях Украины.

В тоже время, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что армии РФ поставили план: до 10 июня полностью захватить город или перерезать "Дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут и взять ее под свой контроль. задачи.

В Николаевской области ВМС Вооруженных сил Украины сбили две российские ракеты.