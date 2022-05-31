Овсянникова не прошла: в Киеве скандалом закончился приезд пропагандистки

Овсянникова собралась в воюющий Киев / Коллаж "Сегодня"
В Киев собиралась приехать бывшая сотрудница пропагандистского российского телеканала Марина Овсянникова, которая до 14 марта благополучно работала редактором на Первом канале (РФ). В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" она собиралась поучаствовать в пресс-конференции на тему: "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда".
В итоге агентство отменило мероприятие.
Что известно
Украинские журналисты попытались узнать, приедет ли бывшая сотрудница главного пропагандистского телеканала России Марина Овсянникова, и даже попытались аккредитоваться. Выяснилось, что россиянка собиралась приехать лично в Киев. А вот с аккредитацией сразу начались проблемы.
"Только что пытался получить аккредитацию на пресс-конференцию Марины Овсянниковой, ничего конкретного по телефону мне не сообщили. Модератор сообщила только, что в настоящее время неизвестно, по каким критериям будут избраны достойные журналисты), которые будут допущены на вышеупомянутую пресс-конференцию", – написал, например, Виктор Смалий на своей странице в фейсбуке.
Общественные деятели начала собирать пикет против мероприятия.
"Завтра российская пропагандистка Овсянникова, которая годами участвовала в информационной войне против Украины и однажды вышла с плакатом "Нет войне", планирует дать пресс-конференцию в Киеве по ул. Рейтарской. Пока неясно, будет ли это онлайн или она припрется физически. Такая мера откровенно вредна для нашей информационной безопасности. Нам не нужны советы пропагандистов. Не нужно примирение с ними. Они нам не нужны. Так можно докатиться и до толерантности к русским солдатам. Они такие же, как и Овсянникова. Просто войну ведут в разных пространствах", – написал активист Сергей Стерненко.
Отмена
В результате агентство "Интерфакс-Украина" вынуждено было отметить скандальное мероприятие.
"ОТМЕНЯЕТСЯ ранее анонсированная на среду, 1 июня, в 16:30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" пресс-конференция на тему "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда" с участием уволенной с Первого канала (РФ) за протест в прямом эфире тележурналистки, редактора, ныне внештатной журналистки немецкой газеты Die Welt Марины Овсянниковой", – говорится в сообщении на сайте агентства.
Ситуация
- Через месяц после вторжения войск России в Украину российская тележурналистка, работавшая редактором международной смены службы городов на Первом канале (РФ) Овсянникова устроила свой протест против "спецоперации".
- В Украине, в адрес которой последние годы лилась ложь в том числе на Первом канале, не поверили в искренность Овсянниковой.
- "Восставшую против войны" журналистку, конечно же, уволили с Первого канала. Ее даже пригласили дать показания в отделение полиции Москвы, но все закончилось благополучно – сегодня Овсянникова работает в Берлинев немецком издании Die Welt.