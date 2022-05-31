Овсянникова не прошла: в Киеве скандалом закончился приезд пропагандистки

Овсянникова собралась в воюющий Киев / Коллаж "Сегодня"

В Киев собиралась приехать бывшая сотрудница пропагандистского российского телеканала Марина Овсянникова, которая до 14 марта благополучно работала редактором на Первом канале (РФ). В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" она собиралась поучаствовать в пресс-конференции на тему: "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда".

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В итоге агентство отменило мероприятие.

Что известно

Украинские журналисты попытались узнать, приедет ли бывшая сотрудница главного пропагандистского телеканала России Марина Овсянникова, и даже попытались аккредитоваться. Выяснилось, что россиянка собиралась приехать лично в Киев. А вот с аккредитацией сразу начались проблемы.

"Только что пытался получить аккредитацию на пресс-конференцию Марины Овсянниковой, ничего конкретного по телефону мне не сообщили. Модератор сообщила только, что в настоящее время неизвестно, по каким критериям будут избраны достойные журналисты), которые будут допущены на вышеупомянутую пресс-конференцию", – написал, например, Виктор Смалий на своей странице в фейсбуке.

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Общественные деятели начала собирать пикет против мероприятия.

"Завтра российская пропагандистка Овсянникова, которая годами участвовала в информационной войне против Украины и однажды вышла с плакатом "Нет войне", планирует дать пресс-конференцию в Киеве по ул. Рейтарской. Пока неясно, будет ли это онлайн или она припрется физически. Такая мера откровенно вредна для нашей информационной безопасности. Нам не нужны советы пропагандистов. Не нужно примирение с ними. Они нам не нужны. Так можно докатиться и до толерантности к русским солдатам. Они такие же, как и Овсянникова. Просто войну ведут в разных пространствах", – написал активист Сергей Стерненко.

Отмена

В результате агентство "Интерфакс-Украина" вынуждено было отметить скандальное мероприятие.

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"ОТМЕНЯЕТСЯ ранее анонсированная на среду, 1 июня, в 16:30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" пресс-конференция на тему "Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда" с участием уволенной с Первого канала (РФ) за протест в прямом эфире тележурналистки, редактора, ныне внештатной журналистки немецкой газеты Die Welt Марины Овсянниковой", – говорится в сообщении на сайте агентства.

Ситуация