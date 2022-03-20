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Отправили в ад: ВСУ показали уничтоженную колонну российского десанта

Павел Заяц
20 марта, 15:12
Потери оккупантов растут с каждым днем

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили очередную колонну российской бронетехники.

Соответствующее видео обнародовало в Facebook командование Сухопутных сил ВСУ.

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"Колонну российского десанта отправили в ад", – говорится в подписи к видео.

За кадром украинский военный считает потери оккупантов: восемь БМД-3, один танк и другая техника.

Озвучены потери оккупантов в войне

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 до 20.03:

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  • личный состав – около 14700 человек;
  • танки – 476;
  • боевые бронированные машины – 1487;
  • артиллерийские системы – 230;
  • РСЗО – 74;
  • средства ПВО – 44;
  • самолеты – 96;
  • вертолеты – 118;
  • автомобильная техника – 947;
  • корабли, катера – 3;
  • цистерны с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
  • специальная техника – 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.