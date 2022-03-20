Отправили в ад: ВСУ показали уничтоженную колонну российского десанта

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили очередную колонну российской бронетехники.

Соответствующее видео обнародовало в Facebook командование Сухопутных сил ВСУ.

Реклама

"Колонну российского десанта отправили в ад", – говорится в подписи к видео.

За кадром украинский военный считает потери оккупантов: восемь БМД-3, один танк и другая техника.

Озвучены потери оккупантов в войне

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 до 20.03:

Реклама

личный состав – около 14700 человек;

танки – 476;

боевые бронированные машины – 1487;

артиллерийские системы – 230;

РСЗО – 74;

средства ПВО – 44;

самолеты – 96;

вертолеты – 118;

автомобильная техника – 947;

корабли, катера – 3;

цистерны с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;

специальная техника – 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.