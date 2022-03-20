Отправили в ад: ВСУ показали уничтоженную колонну российского десанта

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Украинские военные уничтожили очередную колонну российской бронетехники.
Соответствующее видео обнародовало в Facebook командование Сухопутных сил ВСУ.
"Колонну российского десанта отправили в ад", – говорится в подписи к видео.
За кадром украинский военный считает потери оккупантов: восемь БМД-3, один танк и другая техника.
Озвучены потери оккупантов в войне
В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 до 20.03:
- личный состав – около 14700 человек;
- танки – 476;
- боевые бронированные машины – 1487;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗО – 74;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника – 947;
- корабли, катера – 3;
- цистерны с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.