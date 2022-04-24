Отправили на металлолом: украинские морпехи из "Стугны" уничтожили танк оккупантов (видео)

Бойцы ВСУ из "Стугны" уничтожили вражеский танк / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы морской пехоты ВСУ уничтожили российский танк Т-72 с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

Соответствующее видео обнародовало в Facebook Командование морской пехоты ВМС ВСУ.

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"Несмотря на Пасхальные праздники, оккупанты продолжают осквернять нашу землю. Поэтому для морских пехотинцев из 501-го отдельного батальона морской пехоты хватает работы, и они очень серьезно относятся к ней, а именно к демилитаризации российского рейха. В частности, очередной рашистский танк Т-72 был переведен в правильное состояние, а именно состояние металлолома. Хорошая работа от расчета ПТРК "Стугна-П" морпехов", – говорится в подписи к видео.

Арестович спрогнозировал, когда закончится наступление РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия будет пытаться наступать на отдельные территории Украины до Нового года.

"Через две, максимум три недели активная фаза затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры... Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступать. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – сказал Арестович.

Если наступление летом провалится, то РФ попытается еще накопить силы и в октябре совершит новое наступление.

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"Так может и до Нового года идти. Надо понимать, что это уже не будет активной войной, – утверждает Арестович.

Озвучены потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили: