Переселенка из Северодонецка спасла животных от обстрела в Киеве (видео)

Раньше женщина жила в Северодонецке, который россияне сравняли с землей. Фото: коллаж "Сегодня"

От обстрела дома в Киеве пострадала женщина, вынужденная переселенка Ирина, которая спаслась из Северодонецка.

Об этом сообщает 24 канал.

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Эвакуированная из разрушенного дома в Киеве снова оказалась на улице. Женщина, а также ее животные – три кота и собака, перенервничали из-за утренних взрывов.

Уход ВСУ из Северодонецка

После трех с половиной месяцев обороны Северодонецка украинские войска начали покидать полностью разрушенный оккупантами город.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что защитники Северодонецка отходят из города на новые, более укрепленные позиции.

"Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат", – рассказал Гайдай.

Военный эксперт Петр Черник считает, что бои за Северодонецк улучшили положение наших войск на других направлениях.

"Каждая батальонная тактическая группа врага, которая оттянута на это направление, улучшает наши оперативные возможности и по Харьковщине, и по Херсонщине. Но этот город уже практически сравняли с землей, до нуля – он практически стерт в прах", – пояснил он.

Следующим рубежом обороны ВСУ на Луганщине является Лисичанск. В Минобороны Украины отмечают, что окружение военных в районе Лисичанска является целью оккупантов. Основная задача противника на данном этапе – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание захваченных районов Запорожской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным Крымским полуостровом.

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Ранее в Сети появилось видео последних боев в Северодонецке.

Также сайт "Сегодня" выяснил, в чем заключается стратегическая важность Северодонецка и Лисичанска.