Остатки ракеты, огромная воронка и руины домов: фото последствий удара под Одессой

Последствия ракетного удара. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате ракетного обстрела поселка в Одесской области оккупантами РФ взрывной волной разрушено ориентировочно 65 домов.

Корреспондентка телеканала "Украина 24" Диана Федотова побывала на месте происшествия.

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Дома, которые находились непосредственно вблизи удара, уже не подлежат восстановлению. В этой местности дома из камыша, и после удара возник сильный пожар, который окончательно уничтожил имущество местных жителей.

Осколочные ранения получили 8 человек, из них один ребенок.

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Фото: Диана Федотова, "Украина 24"

Подробности обстрела

Российские оккупанты ночью 27 июня обстреляли Одесскую область. Ракеты попали в жилые дома. Отмечается, что какие-либо военные объекты рядом отсутствуют.

Предположительно, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22.

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По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы.

Ранее мы сообщали, что за сутки оккупанты выпустили по Сумской области более 150 снарядов.

Также мы писали, что оккупанты ударили ракетами по Сарнам, есть погибшие и раненые.