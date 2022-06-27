Остатки ракеты, огромная воронка и руины домов: фото последствий удара под Одессой

Последствия ракетного удара. Фото: коллаж "Сегодня"
В результате ракетного обстрела поселка в Одесской области оккупантами РФ взрывной волной разрушено ориентировочно 65 домов.
Корреспондентка телеканала "Украина 24" Диана Федотова побывала на месте происшествия.
Дома, которые находились непосредственно вблизи удара, уже не подлежат восстановлению. В этой местности дома из камыша, и после удара возник сильный пожар, который окончательно уничтожил имущество местных жителей.
Осколочные ранения получили 8 человек, из них один ребенок.
Подробности обстрела
Российские оккупанты ночью 27 июня обстреляли Одесскую область. Ракеты попали в жилые дома. Отмечается, что какие-либо военные объекты рядом отсутствуют.
Предположительно, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22.
По предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы.
Ранее мы сообщали, что за сутки оккупанты выпустили по Сумской области более 150 снарядов.
Также мы писали, что оккупанты ударили ракетами по Сарнам, есть погибшие и раненые.