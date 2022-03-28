Остались только руины. Разрушенный Мариуполь показали с высоты (фото)

Оккупанты обстреливают Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты беспрерывно обстреливают Мариуполь из запрещенного вооружения. В городе повреждены или уничтожены почти все здания, населенный пункт стал похож на руины.

Фото с высоты птичьего полета опубликовал полк "Азов".

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Фото: "Азов"

На снимках видно, что практические все многоэтажки почернели из-за пожаров, которые начинаются после попаданий снарядов.

Фото: "Азов"

Фото: "Азов"

Под фото военные написали обращение от лица города:

"Привет. Я – твой Мариуполь.

Враг выбил мои стеклянные глаза-окна.

Видишь мои почерневшие стены? Он сжег мое тело.

Он разбирает меня на куски – кирпич за кирпичом, потому что ищет мою душу. Мои люди.

Я закрываю их как могу.

Говорят, я крепость.

И я держусь.

Держусь, пока за меня дерутся.

Я должен выдержать".

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Фото: "Азов"

Фото: "Азов"

Из чего палят по Мариуполю

Напомним, ранее мы писали, что все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.

Мэр отметил, что в городе не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать воздух. Но наши бойцы все равно сбили два самолета и потопили одну лодку. По словам главы города, "самолеты летят из Крыма — как на работу, каждые полчаса".

"Система "Буратино" сжигает девятиэтажные дома, один каркас остается. Даже 152-я гаубица — запрещенное оружие, но она стреляет по городу. Что уж говорить о полутонной бомбе, которая падает возле роддома!", - объяснил мэр.