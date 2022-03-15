ОПЗЖ посыпалась: Кива сложил мандат, еще четыре депутат заявили о выходе

Илья Кива больше не нардеп. / Фото: Коллаж: Сегодня
Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, которому сообщили о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, написал заявление о сложении депутатского мандата.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Гончаренко отметил, что на самом деле давно уже нет такого депутата – Кивы.
"Есть контуженный предатель Кива. Сейчас он трусливо прячется где-то в Испании. Но ничего, мы после победы его найдем и будем судить по всей строгости закона. Можешь уже сушить сухари!" – написал нардеп.
Также депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление о своем выходе из депутатской фракции ОПЗЖ.
Как сообщили собеседники УП в парламенте, Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата. Его исключение поддержали 335 нардепов.
Кива-предатель
- 6 марта народному депутату Украины Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа. Например, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.
- Недвижимость Кивы была обнаружена в элитном квартале в Конче-Заспе под Киевом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купил год назад, но кто дал ему деньги – Медведев или Путин – непонятно.