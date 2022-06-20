"Они все уезжают". Оккупанты жалуются на безвыходную ситуацию в армии РФ – перехват

Оккупанты массово отказываются воевать. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский военный, находясь в Донецкой области, рассказывает об отсутствии боевого духа в армии оккупантов. Также многие готовы уже сейчас бросить все и сбежать домой, не боясь даже попасть в тюрьму.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, опубликованный советником главы МВД Антоном Геращенко.

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Захватчик жалуется, что им критически не хватает людей. Из-за этого инженеров бросают в пехоту, а те бунтуют и пишут отказы от службы в российской армии. А потом "они все уезжают".

"Ну, ты прикинь еб*на в рот, ну это смешно, просто решили нас в пехоту, все. Нету нах*й понимаешь людей. В ротах осталось по 10-15 человек, все безвыходная ситуация, понимаешь? От просто вообще. – Мда... Бл*....", – рассказывает россиянин.

Также оккупанты высмеивают своих командиров, которые отчитываются об укомплектованности бригад на 87%.

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"Нас тут даже 10 не наберется со всеми", - говорит российский военный.

Он также рассказывает своему собеседнику, что "даже если вы командирами взводов приедете, вам не с кем работать, нет ни саперов, ни экипажей, нет руководителей нах*й п*здец".

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Разведка узнала, на что жалуются оккупанты

Российские оккупанты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ и неработающую технику. В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Один из них рассказывает, что ночью попал под сильные обстрелы со стороны ВСУ. Жалуется на нехватку людей.

Оккупанты сетуют, что три человека вынуждены дежурить целый день. Собеседник говорит, что вблизи с ними стоит танковое подразделение, также попавшее под обстрел.

"Один двухсотый, один трехсотый. Йо… (попали) ночью. ДРГ зашло. Нам показали все. Все рассказали. Ничего путного нет. Чтобы взять и приехать. Везде хлам. Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет", – жалуется оккупант.

Ранее мы писали, что российские оккупанты массово отказываются идти в атаку на позиции Вооруженных сил Украины.

Сайт "Сегодня" писал, что российские оккупанты жалуются, что на войне в Украине у россиян не выдерживает психика. В некоторых военных РФ "уже едет крыша". Кроме того, противники терпят огромные потери.