Оккупанты заставляют воевать мужчин из ОРДЛО и массово грабят украинцев – Генштаб

ВСУ разбивают колонны оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские защитники наносят удары по группировкам войск РФ, пока те пытаются удержать захваченные рубежи. Из-за нехватки солдат Россия заставляет жителей временно оккупированных территорий Донбасса идти на войну против Украины.
Об этом сообщили в Генштабе.
Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки поразили 7 воздушных целей врага – 1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты. Кроме того, наша авиация наносила сокрушительные удары по технике и живой силе противника.
Оккупанты значительно снизили частоту авиаударов и начали использовать беспилотники для оценки эффективности обстрелов.
Тем временем российские войска продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. Военные РФ воруют и вывозят бытовую, автомобильную технику, продукты. Есть случаи, когда оккупанты размещали свою технику и личный состав прямо на объектах гражданской инфраструктуры.
Принудительная мобилизация
Российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию в ОРДЛО. Бюджетным организациям Станично-Луганской общины уже сообщили, что работники-мужчины 18-60 лет должны прибыть в полиции для регистрации 1 апреля. Однако настоящей причины такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки на войну.
Общие потери оккупантов
В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24 февраля по 20 марта:
- личный состав – около 14700 человек;
- танки ‒ 476;
- боевые бронированные машины ‒ 1487;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗО – 74;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника – 947;
- корабли, катера – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.