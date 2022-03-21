Оккупанты заставляют воевать мужчин из ОРДЛО и массово грабят украинцев – Генштаб

ВСУ разбивают колонны оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники наносят удары по группировкам войск РФ, пока те пытаются удержать захваченные рубежи. Из-за нехватки солдат Россия заставляет жителей временно оккупированных территорий Донбасса идти на войну против Украины.

Об этом сообщили в Генштабе.

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Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки поразили 7 воздушных целей врага – 1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты. Кроме того, наша авиация наносила сокрушительные удары по технике и живой силе противника.

Оккупанты значительно снизили частоту авиаударов и начали использовать беспилотники для оценки эффективности обстрелов.

Тем временем российские войска продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. Военные РФ воруют и вывозят бытовую, автомобильную технику, продукты. Есть случаи, когда оккупанты размещали свою технику и личный состав прямо на объектах гражданской инфраструктуры.

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Принудительная мобилизация

Российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию в ОРДЛО. Бюджетным организациям Станично-Луганской общины уже сообщили, что работники-мужчины 18-60 лет должны прибыть в полиции для регистрации 1 апреля. Однако настоящей причины такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки на войну.

Общие потери оккупантов

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24 февраля по 20 марта: