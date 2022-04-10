Оккупанты выпустили семь ракет по Николаевской области

В Николаевской области не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевском и Херсонском направлении противник обороняется и пытается подтянуть резервы, наносит ракетные удары и перегруппировывается.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь" в Facebook.

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В Николаевской и Херсонской области противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев.

В целях нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. Пострадавших нет.

Под многочисленными вражескими обстрелами украинские войска удерживают освобожденные территории.

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Также корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов.

Всего за сутки на южном рубеже враг потерял 37 человек живой силы и 4 единицы техники.

Обстрел Краматорска

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