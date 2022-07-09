Оккупанты устроили вечерний обстрел Харькова, после "прилетов" начался пожар

В Харькове снова раздавались взрывы. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 8 июля, устроили обстрел Харькова и области.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сообщается, что взрывы также слышны и в Харьковской области. Ракеты традиционно запускали из российского Белгорода.

Несколько взрывов прогремело как в самом Харькове, так и в Харьковской области, в частности в городе Мерефа. Вскоре появилась информация о том, что в результате "прилетов" в области начался пожар.

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Минувшая ночь в Харькове впервые за несколько недель прошла без обстрелов. Но за день до этого противник массированно ударил по Немышлянскому району, повредив дома, гаражи и контейнеры.

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