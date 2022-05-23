Оккупанты ударили ракетами по Житомирской области

Враг обстреливает Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинским населенным пунктам. В этот раз "прилетело" в Житомирскую область.

Об этом сообщает Суспільне.

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Жители Коростеня Житомирской области рассказали, что во время воздушной тревоги ночью слышали взрывы в городе.

Также это подтвердила заместитель городского головы города Наталья Чижевская. По ее словам, в городе были слышны звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.

В настоящее время никакой информации о жертвах отсутствует.

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Оккупанты ударили ракетой по Самаре

В Днепропетровской области россияне ударили ракетой по реке Самара. Происшествие обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", — прокомментировал Резниченко.

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