Оккупанты ударили ракетами по жилым домам в Одесской области (фото, видео)

Оккупанты обстреляли Одесскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты ночью обстреляли Одесскую область. Ракеты попали в жилые дома.

Об этом сообщают в местных Telegram каналах.

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Сообщается, что российские снаряды попали в жилую гражданскую улицу. Сейчас там горят дома. По предварительной информации, несколько человек пострадали. Кроме того, поврежден газопровод.

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Каким должен быть ответ Европы на ракетные удары РФ?

Ракетные обстрелы Украины, которые российские оккупанты совершают с территории РФ, Беларуси или Каспийского моря, являются вызовом для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на него должен "состоять из двух частей". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Российские террористы совершили очередные военные преступления – обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов. Подлость этих атак в том, что они совершаются либо из глубины территории РФ, либо с территории беларуси или из акватории Каспийского и Черного морей. Это стратегический вызов для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей", — написал Резников в Facebook.

Он отметил, что первая составляющая – это ужесточение санкций.

"Чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО", — написал министр.

Вторая составляющая — скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине.

"Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", — подчеркнул Резников.

Он считает, что долгосрочный ответ также очевиден. Условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста.

"Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами", — добавил Резников.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что за сутки оккупанты выпустили по Сумской области более 150 снарядов. Также мы писали, что захватчики ударили ракетами по Сарнам, есть погибшие и раненые.