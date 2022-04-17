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Оккупанты ударили ракетами по заводу под Харьковом, есть погибшие

Эксклюзив
Павел Заяц
17 апреля, 09:59
Из-за обстрелов в городе произошло много пожаров

В результате обстрелов есть погибшие, десятки людей получили ранения / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 17 апреля российские оккупанты выпустили ракеты по заводу под Харьковом.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", за минувшие сутки в Харькове в общей сложности было 15 пожаров из-за обстрелов. 2 человека погибли, 32 ранены.

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В Харькове обстрелами повреждены 2 тысячи зданий

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что оккупанты уничтожили почти 2000 зданий в городе.

"Обстрелы не прекращаются, идет постоянная бомбежка. За это время российские оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ. Это говорит о том, что сегодня идет целенаправленный геноцид против украинского народа и целенаправленный геноцид против города Харькова и мирных харьковчан. Есть погибшие, есть раненые, ситуация очень тяжелая", – рассказал мэр.