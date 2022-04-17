Оккупанты ударили ракетами по заводу под Харьковом, есть погибшие

В результате обстрелов есть погибшие, десятки людей получили ранения / Фото: Коллаж: Сегодня
В ночь на 17 апреля российские оккупанты выпустили ракеты по заводу под Харьковом.
Как сообщает корреспондент "Сегодня", за минувшие сутки в Харькове в общей сложности было 15 пожаров из-за обстрелов. 2 человека погибли, 32 ранены.
В Харькове обстрелами повреждены 2 тысячи зданий
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что оккупанты уничтожили почти 2000 зданий в городе.
"Обстрелы не прекращаются, идет постоянная бомбежка. За это время российские оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ. Это говорит о том, что сегодня идет целенаправленный геноцид против украинского народа и целенаправленный геноцид против города Харькова и мирных харьковчан. Есть погибшие, есть раненые, ситуация очень тяжелая", – рассказал мэр.