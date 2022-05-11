Оккупанты ударили ракетами по Харьковской области, погиб человек

Оккупанты ракетами уничтожают украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населённые пункты Украины. Враг атаковал Лозовскую громаду в Харьковской области.

Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

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Он рассказал, что оккупанты нанесли ракетный удар. В результате обстрела уничтожен состав сельхозпродукции.

"Трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов уничтожен склад сельхозпродукции. Один гражданский человек погиб", — рассказал Зеленский.

Оккупанты обстреляли Донецкую область

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. В Донецкой области за прошедшие сутки, 10 мая, солдаты РФ разрушили 45 гражданских объектов. В результате этого есть погибшие и раненые.

Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов. Разрушения получили жилые дома, предприятие, админздание, объекты жизнеобеспечения.

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За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам:

Мариуполь

Авдеевка

Северск

Бахмут

Константиновка

Враг обстреливал мирное население из танков и тяжелой артиллерии.

"Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в ведомстве.

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