Оккупанты ударили по освобожденной Сумской области, есть раненый

Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле Сумской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские кафиры обстреляли село близ Шостки в Сумской области. В результате ранения получил один человек.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook.

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Обстрел произошел сегодня утром, 8 апреля. В то же время, не указано, из чего именно была совершена атака.

"В селе Собичево поврежден жилой дом мирных жителей. Один человек получил осколочное ранение", – говорится в сообщении.

Сумская область освобождена от оккупантов

Ранее Живицкий сообщил, что ВСУ полностью освободили территорию Сумщины от оккупантов. Местные жители предупредили, что если они слышат звуки взрывов – это работают украинские спасатели и взрывотехники.

Пока эксперты обезвреживают боеприпасы, которые покинули российские военные на нашей земле. Живицкий призвал пока не убирать территорию области, поскольку можно наткнуться на взрывчатку.

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В области идет зачистка

Еще 1 апреля было известно, что российские войска расширяли свое присутствие на Сумщине, а также враги окапывались в общинах.

Одновременно с этим враг отводил технику, которая раньше размещалась на Броварском направлении, в сторону границы с РФ. 4 апреля стало известно, что российские завершили вывод войск. По дороге они получили много "сюрпризов" от ВСУ – уехать с украинской земли удалось не всем врагам.

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