Оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами

Оккупанты продолжают обстреливать Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты в понедельник, 27 июня, обстреляли Николаев. Захватчики ударили кассетными снарядами.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"Сегодня вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. Как сообщает Военная комендатура обороны города, это был "Ураган". Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли и возле остановки общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Оккупанты ударили "Ураганом" по людям, которые набирали воду

27 июня террористическое государство Россия совершило несколько преступлений против человечности, не ограничившись ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге. Стало известно, что в Лисичанске оккупанты обстреляли очередь мирных людей, которые набирали воду. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы", – написал Гайдай.

По его данным, среди погибших – 15-летний парень, среди раненых – парень 2008 года рождения.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия ударила ракетами по ТРЦ в Кременчуге. Также мы писали, что захватчики будут наращивать давление на ВСУ на ключевом направлении.