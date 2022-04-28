Оккупанты ударили по Лисичанску, уничтожены 13 домов (фото)

Лисичанск обстреливали на протяжении всех суток / Фото: Коллаж: Сегодня
Мощные обстрелы Лисичанска – там уничтожено 13 домов. Город страдал от огня россиян на протяжении всех суток 27 апреля.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"Лисичанск – большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км. Так, минувшей ночью произошло попадание в два дома – потушили. Гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу восемь домов. А уже к вечеру россияне попали еще в три", – говорится в сообщении.
Также три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи.
"Всего за сутки ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками России", – добавил Гайдай.
График эвакуационных поездов на 28 апреля
"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В четверг, 28 апреля, некоторые из них будут вывозить людей из горячих точек нашей страны.
В четверг железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Харькова и Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:
- 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
- 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
- 4:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.
- 11:30 — 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород;
- 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.