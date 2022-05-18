Оккупанты ударили по Авдеевке фосфорными боеприпасами (фото)

В Авдеевке оккупанты обстреляли школу фосфорном боеприпасами. / Фото: Коллаж: Сегодня
Россияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение. От обстрела запретными фосфорными боеприпасами Авдеевская школа №1 превратилась в руины. Здание сгорело дотла.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Обстрел произошел в ночь на 18 мая. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись.
"До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 учились более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь одни руины", – сообщил Кириленко.
По его словам, в школе не было ни одного военного, ни одной военной техники. Просто россияне, как обычно, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру.
Последствия обстрела школы в Авдеевке. Фото: Павел Кириленко
Всего с 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.
Обстановка в регионе
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