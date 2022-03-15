Оккупанты убили двух журналистов в Киевской области, еще одного ранили (фото)

Украинская журналистка Александра Куршинова (слева) и оператор телеканала FoxNews Пьер Закревский (справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные убили оператора телеканала FoxNews Пьера Закревского и украинскую журналистку Александру Куршинову.

Об этом написал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Российские фашистские фашисты продолжают убивать журналистов. Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части с.Горенка", – написал Геращенко.

Журналистка Александра Куршинова

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Оператор телеканала FoxNews Пьер Закревский

Их коллега – журналист FoxNews Бенджамин Холл был ранен, но выжил. Врачам пришлось ампутировать часть голени.

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Въезд журналистов в Ирпень запрещен

Въезд журналистов в Ирпень запрещен для того, чтобы уберечь жизнь представителей медиа и украинских военных. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в Telegram.

Он обратился к украинским и иностранным СМИ и попросил представителей медиа, а также всех украинцев не публиковать в соцсетях военнослужащих, а также их технику. И сказал, что въезд журналистов в Ирпень запрещен.

"Таким образом мы хотим уберечь жизнь и им, и нашим защитникам. Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев – не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что угодно, что бы указывало на их расположение! Это очень важно!" – призвал мэр.

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