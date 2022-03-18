Оккупанты убили более украинских 100 детей, еще 130 ранили

Во время войны пострадали десятки детей / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала войны России против Украины из-за обстрелов погибли 109 детей, за 17 марта погиб один ребенок. Еще более 130 получили ранения. Больше всего пострадавших в Киевской и Харьковской области.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Где пострадали дети:
- Киевская область – 55 пострадавших,
- Харьковская – 34,
- Донецкая – 26,
- Черниговская – 29,
- Николаевская – 20,
- Житомирская – 15,
- Сумская – 14,
- Херсонская – 14.
Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из них полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой – 126, Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской областях – 21 и в Киеве – 35.
В Офисе генпрокурора добавили, что 17 марта оккупанты обстреляли пгт Золочев Харьковской области, пострадала семья. Мать погибла на месте, прикрывая собой свою 4-летнюю дочь. Отец и ребенок получили ранения.
Сколько малышей появились на свет
Департамент здравоохранения города Киева сообщил, что за 20 дней войны с российскими оккупантами в столице родилось 725 детей: 388 мальчиков и 337 девочек. Среди новорожденных 12 двойняшек.