Оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область

Оккупанты обстреливают территорию области / Коллаж "Сегодня"
Российские военные нанесли три ракетных удара по Синельниковскому району Днепропетровской области. Пострадавших в результате обстрела нет.
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Враг не жалеет ракет, но не добивается поставленных целей. Запугивает, терроризирует, впрочем, остается ни с чем. Потому что у нас лучшие вооруженные силы, которые не просто держат оборону уже более двух месяцев, а очищают государство от оккупантов и освобождают наши города", – говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Градов"
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты обстреляли область из "Градов", задело хозяйственные сооружения. Во время атаки в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Об этом Резниченко написал в Telegram.
"Во время вражеских обстрелов в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Сейчас все нормально", – написал глава Днепропетровской ОВА.
Кроме этого, украинские защитники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.
"Упал в селе во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально", - добавил Резниченко.