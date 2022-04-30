Оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область

Оккупанты обстреливают территорию области / Коллаж "Сегодня"

Российские военные нанесли три ракетных удара по Синельниковскому району Днепропетровской области. Пострадавших в результате обстрела нет.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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"Враг не жалеет ракет, но не добивается поставленных целей. Запугивает, терроризирует, впрочем, остается ни с чем. Потому что у нас лучшие вооруженные силы, которые не просто держат оборону уже более двух месяцев, а очищают государство от оккупантов и освобождают наши города", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Градов"

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты обстреляли область из "Градов", задело хозяйственные сооружения. Во время атаки в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Об этом Резниченко написал в Telegram.

"Во время вражеских обстрелов в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Сейчас все нормально", – написал глава Днепропетровской ОВА.

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Кроме этого, украинские защитники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

"Упал в селе во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально", - добавил Резниченко.

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