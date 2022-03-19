Оккупанты топчутся на месте, но продолжают бомбить города Украины – Минобороны

Украинская земля усеяна трупами оккупантов. Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 18.00 19 марта 2022 года известно, что защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны и вынуждают врага отказаться от продолжения наступления. Также противник не выполнил поставленные кремлевским руководством задачи: оцепление Киева, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей и установление контроля над левобережной частью Украины.

Об этом говорится в официальной сводке Министерства Обороны Украины.

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"Даже вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийскую власть на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", – отмечено в сводке.

Однако враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением высокоточного оружия, неуправляемых авиационных бомб и боеприпасов повышенного уровня действия. В нарушение норм международного права и человеческой морали российские захватчики атакуют густонаселенные украинские города и села, объекты критической и производственной инфраструктуры, школы, больницы, государственные учреждения.

Потери оккупанта

Российские войска продолжают нести значительные потери. Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов по восстановлению потерь нет. Наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет откомандированных из других воинских частей. В этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе участвовать в войне против Украины, к "ответчикам" применяются репрессивные методы воздействия.

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В течение последних дней на Николаевском направлении вражеские подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области (напомним: принудительная мобилизация населения на оккупированных территориях является прямым нарушением Римского устава и Женевских конвенций), также понесли существенные потери.

За двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные

деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизованные обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы обнаружить позиции ВС Украины.

В Луганскую областную больницу ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом "200". Это тела солдат 2-го армейского корпуса, имеющего значительные потери. Возле райисполкомов выстроились очереди родственников погибших за справками о смерти.

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Сбитые объекты