Оккупанты терпят значительные потери в войне против Украины — ВСУ

Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Завершились 24 сутки героического противостояния украинского народа полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Группировка украинских сил обороны продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов Украины и оперативных группировок войск.

На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры восстановления боеспособности подразделений.

направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры восстановления боеспособности подразделений. На Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огневое поражение.

направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огневое поражение. На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на город Киев.

и направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на город Киев. На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами осуществляются обстрелы украинских населенных пунктов.

и направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами осуществляются обстрелы украинских населенных пунктов. По направлению на Изюм противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.

Оккупанты несут значительные потери. Морально-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем боевых действий. Подразделения Росгвардии, привлекаемые к боевым действиям, потеряли значительное количество вооружения и военной техники. Восстановление потерь происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники.

Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, которые принимали участие в наступлении на Харьков, и, из-за больших потерь части, отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой.

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Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Кремлевское руководство не удовлетворено тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки".

Путин выдвинул шесть условий для встречи с Зеленским

В Турции ведут подготовку к возможным переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Здесь знают и условия, при которых военный преступник из Москвы согласится поговорить с лидером Украины. Только вот пока вопрос, пойдет ли на эти условия Киев. Их назвал журналистам спикер президента Турции Ибрагим Калин.

Первое, что по словам пресс-секретаря Реджепа Тайипа Эрдогана требует от Зеленского хозяин Кремля – отказ Украины от Крыма и Донбасса.

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" В основном обсуждаются шесть тем. Первая – это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "деназификацией". В-четвертых, устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Понятно, что был достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Пока рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано. Два самых сложных вопроса стоят перед нами как пункты 5 и 6. Это вопросы статуса Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и двух так называемых республик на Донбассе неприемлемы с точки зрения Украины и международного сообщества. Есть мнения, что о них можно договориться по разным формулам", – сказал Ибрагим Калин.

По словам представителя Турции, Зеленский готов начать переговоры без всяких условий. А вот Путин считает, что позиции для переговоров на уровне руководства еще не закрыты.

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