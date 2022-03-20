Оккупанты терпят значительные потери в войне против Украины — ВСУ

Война продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"
Завершились 24 сутки героического противостояния украинского народа полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Группировка украинских сил обороны продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов Украины и оперативных группировок войск.
- На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры восстановления боеспособности подразделений.
- На Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огневое поражение.
- На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на город Киев.
- На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами осуществляются обстрелы украинских населенных пунктов.
- По направлению на Изюм противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.
Оккупанты несут значительные потери. Морально-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем боевых действий. Подразделения Росгвардии, привлекаемые к боевым действиям, потеряли значительное количество вооружения и военной техники. Восстановление потерь происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники.
Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, которые принимали участие в наступлении на Харьков, и, из-за больших потерь части, отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой.
Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Кремлевское руководство не удовлетворено тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки".
Путин выдвинул шесть условий для встречи с Зеленским
В Турции ведут подготовку к возможным переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Здесь знают и условия, при которых военный преступник из Москвы согласится поговорить с лидером Украины. Только вот пока вопрос, пойдет ли на эти условия Киев. Их назвал журналистам спикер президента Турции Ибрагим Калин.
Первое, что по словам пресс-секретаря Реджепа Тайипа Эрдогана требует от Зеленского хозяин Кремля – отказ Украины от Крыма и Донбасса.
" В основном обсуждаются шесть тем. Первая – это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "деназификацией". В-четвертых, устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Понятно, что был достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Пока рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано. Два самых сложных вопроса стоят перед нами как пункты 5 и 6. Это вопросы статуса Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и двух так называемых республик на Донбассе неприемлемы с точки зрения Украины и международного сообщества. Есть мнения, что о них можно договориться по разным формулам", – сказал Ибрагим Калин.
По словам представителя Турции, Зеленский готов начать переговоры без всяких условий. А вот Путин считает, что позиции для переговоров на уровне руководства еще не закрыты.