Оккупанты стирают с лица земли Лисичанск и бьют по Харькову: главное об атаках РФ за ночь (фото)

РФ обстреливает территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты наносят масированные ракетные удары по Украине. За ночь 3 июля захватчики обстреливали Луганскую и Днепропетровскую области. Также под ударом снова оказался Харьков.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Луганская область

Российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска и весь город в огне. Сейчас захватчики бросили туда все силы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены полностью.

Гайдай заявил, что оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также во Верхнекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты.

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За прошедшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных домов, магазина, а также еще одного торгового центра.

Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровской области.

Также от совершенных российской армией обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней отбито вражеское наступление.

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Оккупанты уничтожают Лисичанск. Фото: Сергей Гайдай

Днепропетровская область

Утром 3 июля враг ударил по Криворожскому району. Несколько раз попал по дачному массиву в Зеленодольске – три дома разрушены, один поврежден. Предварительно, люди не пострадали.

В других районах области спокойно.

Харьков

Сегодня в 4 утра был нанесен ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Утром россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно – пострадавших нет", – рассказал он.

Также враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна.

Пострадала хозяйка дома – 54-летняя женщина, она госпитализирована в лечебное учреждение, состояние – средней тяжести.

В Харькове "прилеты"

Ранее мы рассказывали, что Россия снова пыталась атаковать Одесскую область после обстрела, при котором погибло 20 человек. Вражеские самолеты выпустили ракету, которую уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Кроме того, оккупанты продолжают пытаться захватить Луганскую область. Там россияне делают все, чтобы оцепить украинские войска в Лисичанске. В то же время на Краматорском направлении возобновились боевые действия.