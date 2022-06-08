Оккупанты собираются уходить из Мелитополя — мэр назвал важный признак

Иван Федоров рассказал о действиях российских военных / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские войска начали вывозить зерно из Мелитополя поездами. Это свидетельствует о том, что они намерены как можно быстрее покинуть оккупированный город. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр города Иван Федоров.
"Два дня назад они начали вывозить наше зерно по железной дороге. Так они делают это быстрее, и ясно, что они долго не планируют оставаться на территории нашего города, потому что хотят украсть все как можно быстрее и уйти", – отметил он.
Также Федоров заявил, что российские военные покидают большинство блокпостов Мелитопольского района и перемещаются в сторону Херсона.
Воровство украинского зерна
Оккупанты воруют украинское зерно в захваченных городах и пытаются продать его за границу. В частности, Кремль пытается получить прибыль, продавая украденную в Украине пшеницу пострадавшим от засухи странам Африки. Речь идет о странах в северной и восточной частях Африки. А также о Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке и Турции.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир не сотрудничать с агрессором, отказываться от каких-либо подобных предложений и не покупать краденое.
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