Оккупанты снова бомбили Ахтырку — председатель ОВА

Бои в области продолжаются/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты снова бомбили Ахтырку Сумской области. Город несет серьезные потери.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"В дальнейшем ситуация остается напряженной. В дальнейшем продолжаются бои. Это Конотопский район – активная фаза… это Ахтырский район, это Сумской район… Продолжаются обстрелы, к сожалению, пригородов и города Сумы. Сегодня (25 марта — Ред.) днем была совершена бомбардировка города Ахтырка, снова большой взрыв, снова бомба и большие разрушения. К сожалению, Ахтырка терпит очень серьезные потери", — сообщил Живицкий.

Глава ОВА отметил, что во время боев в Тростянецкой общине был поврежден газопровод, есть риск отключения новых абонентов от газоснабжения. Также он сообщил, что сейчас в области есть люди без электроэнергии и связи.

В Украине создан отряд партизан из военных и охотников

В Украине создан отряд партизан, в состав которого вошли военные и охотники. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, отряд партизан может действовать на захваченных российскими оккупантами территориях, в тылу врага. Буданов не раскрыл подробную информацию о данном подразделении, отметив лишь, что в его состав входит "очень большое количество людей", что повышает вероятность затянувшегося повстанческого движения, подобного тому, что было в Афганистане или Вьетнаме.

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"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах. Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад", — подчеркнул начальник ГУР МО.

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