Оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу и ботсаду в Запорожье (видео)

Ракеты оккупантов прилетели утром на вокзал. Фото: коллаж "Сегодня"
Российско-оккупационные войска впервые бомбили гражданские объекты в Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА/ОВА Александр Старух в Telegram.
"Утро оказалось не добрым. Главная новость – впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада", – написал он.
Старух добавил, что более 3000 человек из Мариуполя ночью добрались до Запорожья.
Во второй час ночи 3207 автомобилей из Мариуполя приехали в Запорожье. Власти уже приняли и расселили более 3000 человек, из них 772 ребенка.
Ситуация в Украине 16 марта
- Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Американский телеканал CNN сообщил, что во вторник, 15 марта, украинские военные уничтожили несколько российских военных вертолетов в захваченном оккупантами международном аэропорту Херсона.
- Администрация Белого дома не спешит закрывать небо над Украиной, чтобы сохранить больше жизней граждан нашей страны, на жилые дома которых регулярно летят бомбы международного преступника Владимира Путина.
- Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
- Несмотря на обстрел столицы Украины, рано утром 15 марта сюда прибыли лидеры трех европейских государств: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и его коллега из Словении Янез Янша. Выйдя к журналистам, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "С такими друзьями мы победим".