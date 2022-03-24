Оккупанты самостоятельно уничтожили свои позиции под Харьковом

Уничтожена еще одна колонна техники оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня
На Харьковщине российские войска, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля, умудрились самостоятельно уничтожить часть своих позиций.
Об этом сообщает на своем телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Что известно
"Российские оккупанты на Харьковщине потерпели очередное фиаско. Причем от самих себя. Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО. Надеемся, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов", – написал Синегубов.
Обстановка
- Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем традиционном вечернем обращении рассказал, что российские военные не имеют ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Именно из-за этого фронт замер.
- Украина смогла осуществить первый полноценный обмен военнопленными с Россией, вернув домой легендарных защитников острова Змеиный, с которых началась героическая оборона нашей страны.
- Оперативное командование "Север" сообщило об уничтожении техники оккупантов в лесах Черниговской области. Часть вражеской колонны разбежалась.
- Штаб Сухопутных войск ВС Украины обнародовал видео упавшего и сгоревшего транспортно-боевого вертолета круглосуточного применения Ми-35 с надписью "Россия".
- Чуть ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в его области украинские военные смогли сбить самолет и одну крылатую ракету.