Оккупанты самостоятельно уничтожили свои позиции под Харьковом

Уничтожена еще одна колонна техники оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Харьковщине российские войска, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля, умудрились самостоятельно уничтожить часть своих позиций.

Об этом сообщает на своем телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Что известно

"Российские оккупанты на Харьковщине потерпели очередное фиаско. Причем от самих себя. Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО. Надеемся, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов", – написал Синегубов.

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