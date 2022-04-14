Оккупанты пытаются избавиться от награбленного в Украине – перехват разговора

Российские солдаты избавляются от награбленных вещей в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты заявили, что под нажимом ВСУ они чувствуют себя обреченными на смерть. И чтобы задобрить судьбу и преодолеть страх смерти, некоторые даже пытаются избавиться от награбленного в Украине.

Соответствующий перехват разговора опубликовала Служба безопасности Украины.

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Один из оккупантов сказал своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине. А поскольку видит, что "кто много себе здесь чего взял… Там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили", решил избавиться от награбленного. Но не нашел ничего лучшего, как просто раздать сослуживцам:

"Короче, я все… Доллары и гривны раздал. Просто ходил... Раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…"

"Всем пох**". Оккупант перед смертью призвал брата не ехать на войну в Украину – перехват

Российские оккупанты призывают не ехать на войну в Украину. По словам одного из солдат, командованию на них безразлично и здесь за людей никого не считают. Об этом говорится в голосовом сообщении, которое СБУ нашла в телефоне погибшего оккупанта.

Так, солдат пытался предостеречь своего брата, что с открытым уголовным делом за дезертирство еще можно жить, а вот единственный путь вернуться с войны в Украине – поехать "грузом 200".