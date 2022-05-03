Оккупанты превратили в руины поселок на Харьковщине (фото, видео)

Поселок Слатино враг превратил в почти сплошные руины / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты превратили в руины поселок Слатино в Харьковской области.
Фото и видео разрушений обнародовал в Facebook руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
"Из 6,5 тысяч человек, живших здесь до вторжения, сейчас осталось менее 200 жителей. Из-за постоянных обстрелов жилые дома, магазины, другая гражданская инфраструктура получили ужасные разрушения. Здание вокзала, пережившее Вторую мировую войну и немецкую оккупацию, уничтожили россияне ", – пишет Синегубов.
По его словам, богатый поселок враг превратил в почти сплошные руины. Сейчас в Слатино нет газа, воды, электричества, перебои со связью. Среди жителей поселка есть погибшие, многие получили ранения.
"Вот, что принес на Харьковщину "русский мир", – констатирует глава ОГА.
В Харьковской области на освобожденных территориях разрушены 90% частных домов
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов ранее рассказал, что на освобожденных от российских оккупантов территориях области разрушены 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.
"Мы сейчас работаем над восстановлением электроснабжения, газоснабжения, но там все еще слишком опасно… Там опасно не только жить, там опасно просто находиться, потому что продолжаются постоянные бои, постоянные обстрелы, и мы принимаем все меры, чтобы эвакуировать местное население", – добавил Синегубов.