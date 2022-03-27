Оккупанты превратили в пепел 150 автобусов для эвакуации из Мариуполя – мэр

Российские военные препятствуют эвакуации из Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня
Из Мариуполя, который постоянно обстреливают оккупанты, эвакуировали около 270 тысяч человек. Это половина населения, которое было в городе до начала войны. Однако эвакуировать нужно и людей, которые живут в окрестностях города. Этому всеми способами мешают оккупанты – они уничтожили уже 150 автобусов.
Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.
"Как только война началась и пока еще работала железная дорога, пока еще работали обычные дороги, выехало около 140 тысяч. Потом еще порядка 100 тысяч выехало. 60 тысяч вывезли организовано через коридор, с помощью волонтеров", - сказал мэр.
Начиная с шестого дня войны власти пытаются запустить эвакуационный маршрут. Но российские оккупанты делают все для того, чтобы в Мариуполе не осталось ни одного автобуса. 150 новых транспортных средств они подорвали и превратили в пепел.
Ситуация в Мариуполе
Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.
- Бойченко рассказал, что все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.
- 25 марта экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники взамен на то, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.
- В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме этого, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе.
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