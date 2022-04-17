Оккупанты поменяли тактику ведения наступления на позиции ВСУ – эксперт

Анализ последних недель войны в Украине показывает, что российское военное командование изменило стратегию ведения военных действий в нашей стране. По мнению экспертов, это связано со сменой Кремлем командующего так называемой в России "спецоперации", которую теперь возглавляет генерал Александр Дворников.

Такое мнение высказал военный обозреватель, эксперт по вопросам оборонного планирования полковник ВСУ Константин Машовец в эфире канала "Украина 24".

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Мнение

"По моему мнению, выделяется один лишь фактор – это попытка активно и массированно использовать дальнобойные средства поражения, то есть артиллерию и авиацию. Массированное их использование на определенных участках. Это такая особенность последнего времени. На протяжении недели российские войска, особенно в зоне ООС, то есть на Донбассе, на юге Харьковской области стараются активно использовать именно дальнобойные средства поражения", – отметил Машовец.

Теперь оккупанты сопровождают перемещение своих военных подразделений по территории Украины массированными бомбардировками.

"Это по сравнению с первыми неделями вторжения в конце февраля – небо и земля. Они проанализировали свои ошибки и пришли к заключению, что это наиболее эффективный способ против метода активной маневринной обороны, которую используют ВСУ", – констатировал эксперт.

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Обстановка на фронте